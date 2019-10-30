Погода на день в Луганске: 30 октября без существенных осадков, днем до +9 градусов
30 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 7-9 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ночью и днем температура воздуха ожидается около плюс 6-8 градусов.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 30 октября – 06.33, время захода – 17.38. Продолжительность светового дня составит 11 часов 05 минут.
По предварительному прогнозу, 31 октября – 1 ноября ожидается сухая, прохладная погода. Ночные температуры достигнут отрицательных значений, дневные понизятся на 4-6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU