Погода на день в Луганске: 30 октября без существенных осадков, днем до +9 градусов

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-30T07:25:26+03:00

Также синоптики прогнозируют порывистый северо-западный ветер – до 20 метров в секунду

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30 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ночью и днем температура воздуха ожидается около плюс 6-8 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 октября – 06.33, время захода – 17.38. Продолжительность светового дня составит 11 часов 05 минут.

По предварительному прогнозу, 31 октября – 1 ноября ожидается сухая, прохладная погода. Ночные температуры достигнут отрицательных значений, дневные понизятся на 4-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU