Погода на день в Донецке: 30 октября будет солнечно и прохладно - до +8 градусов

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-30T07:23:19+03:00

В Донецке на смену пасмурному утру придет солнечный день

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть порывистый северо-западный ветер – до 10 метров в секунду

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В среду, 30 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике ночью будет небольшой дождь. А на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера.

В течение суток температура воздуха составит от 4 до 8 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с. Порывами – до 10 м/с.

Народный прогноз погоды: 30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» — телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU