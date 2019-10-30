Погода на день в Донецке: 30 октября будет солнечно и прохладно - до +8 градусов
В среду, 30 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике ночью будет небольшой дождь. А на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера.
В течение суток температура воздуха составит от 4 до 8 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с. Порывами – до 10 м/с.
Народный прогноз погоды: 30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» — телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.
ИСТОЧНИК KP.RU