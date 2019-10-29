2019-10-29T20:30:54+03:00
Политика

«Это не развод сил, а разводняк народа»: Донецкий волонтер Андрей Лысенко об очередном отводе вооружения

Согласована новая дата очередного разведения сил в селе Петровское
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В отведение сил Украиной мало верится, признался волонтер из Донецка.В отведение сил Украиной мало верится, признался волонтер из Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе сегодня согласовали новую дату начала устранения нарушений на участке разведения сил «Петровское — Богдановка».

- Процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком, - заявила полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Как к этому относятся сами дончане, мы решили поинтересоваться у донецкого волонтера Андрея Лысенко. Он не только много ездит по красным зонам, но, кроме того, знает хорошо настроения людей - общения ему хватает.

- Это уже какой будет развод сил? 365-ый? Он не имеет под собой никакой основы. Сейчас у нас в ДНР практически не осталось «серых зон», настолько близко Украина подошла к позициям Республики за эти годы. Поэтому отвод вооружения не даст ничего и не сыграет какой-то весомой роли, - сказал Андрей. – Нужно учитывать, что все подразделения находятся вплотную к городам и поселкам, поэтому имеет смысл отводить всю линию фронта. Я общаюсь с огромным количеством народа на передовой. Знаете, как они это называют? Не разводом сил, а разводом народа. А Зеленского, которому не подчиняются добробаты, можно окрестить только шутом гороховым. Ждать от него серьезных решений, которым подчинятся военные, увы, не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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