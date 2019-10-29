2019-10-29T19:52:23+03:00
Политика

Жители Золотого: Ложимся спать, как в могилу. Если утром проснулся, глаза открыл – значит, ты живой

Украинские военные обстреливают поселок ежедневно [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Во время обстрела мужчина находился в доме. Фото: МВД ЛНРВо время обстрела мужчина находился в доме. Фото: МВД ЛНР
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В ночь на 29 октября вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Золотое. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- В результате обстрела нарушена подача электроэнергии, разрушены элементы инфраструктуры, повреждены домостроения, выбиты стекла. В одном из частных домов была повреждена газовая труба, - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате обстрела - дома получили повреждения. Фото: МВД ЛНР

В результате обстрела - дома получили повреждения. Фото: МВД ЛНР

Жители Золотого рассказали сотрудникам полиции, что обстрелы не прекращаются – киевские силовики стреляют с вечера до глубокой ночи.

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Золотое.

- Обстрелы начинаются с семи вечера и длятся до часу-двух ночи. Ложимся спать, как в могилу. Если утром проснулся, глаза открыл – значит, ты живой. - рассказывает местный житель, к которому вечером 28 октября прилетело два украинских снаряда. - Лежал смотрел телевизор, ну и прилетело. Хотел встать с дивана, в комнате полетели стекла. Через четыре минуты еще один взрыв произошел, на кухне повылетали стекла. Приезжали специалисты – сказали, что это были 120-миллиметровые мины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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