2019-10-29T19:24:17+03:00
Экономика

Пушилин заявил о намерении открыть банк с исламскими бизнесменами

В ДНР уже в ближайшем будущем может появиться альтернатива Центральному республиканскому банку
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин заявил о намерении открыть банк с исламскими бизнесменамиПушилин заявил о намерении открыть банк с исламскими бизнесменамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Донецк активно налаживает сотрудничество с Международной ассоциацией исламского бизнеса (МИАБ) в сфере банковского дела. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин на Международном инвестиционном форуме в Донецке.

- Одним из перспективных финансовых инструментов для развития экономики Республики мы считаем использование возможностей исламского банкинга и открытие на их основе банка для финансирования в экологический, научный и промышленный сектора Донецкой Народной Республики, - сообщил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на переговорах с Международной ассоциацией исламского бизнеса в этом вопросе найдено взаимопонимание. Ее представители выразили готовность оказать Республике всяческое содействие в развитии экономики и предпринимательства.

Также Глава ДНР заявил, что для развития экономики Республики необходимо перейти на международные расчеты, обходящие санкционную политику Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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