Дарья Морозова – об обмене пленными с Украиной: Про многих удерживаемых «забыли»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-29T18:20:57+03:00

Дарья Морозова – об обмене пленным с Украиной: Про многих задерживаемых «забыли». Фото: ombudsmandnr.ru

Омбудсмен ДНР с сожалением констатировала безрезультативность переговоров в гуманитарной подгруппе по данному вопросу

Изменить размер текста: A A

Проблема обмена удерживаемыми лицами на сегодняшней встрече в Минске не принесла результатов. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- Главной темой прошедшего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену. К сожалению, можно констатировать, что заседание подгруппы не принесло никаких результатов, - рассказала Дарья Васильевна.

Представители Республики указали украинской стороне на необходимость проведения процедуры верификации - участвовать в обмене не было предложено многим удерживаемым. Помимо этого, оппоненты по-прежнему не подтвердили гарантии процессуальной очистки лиц.

- Принципиальная позиция Республики заключается в принятии украинской стороной решения об освобождении от уголовного наказания лиц, подлежащих обмену, в целях защиты и реализации прав человека. Мы в очередной раз призываем украинскую сторону проявить политическую волю, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU