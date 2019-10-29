На переговорах по Донбассу в Минске спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика может сменить проамериканский «ястреб»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-29T17:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце октября завершается работа австрийского дипломата, специального представителя председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации Минских соглашений Мартина Сайдика. Его позиция всегда была взвешенной и последовательной. Сайдик считал Минские соглашения единственным реальным путём урегулирования конфликта и выступал за единую позицию всех сторон в отношении возможного ввода в Донбасс миротворцев. Он старался быть объективным и не подыгрывал украинской стороне.

Сейчас Киев настойчиво предлагает на смену Сайдику голландца Роберта Серри. Он был первым послом Нидерландов на Украине после объявления независимости. А в 2014 году господин Серри в роли спецпредставителя генсека ООН поддержал переворот в Киеве - причем сделал это от имени всей Организации Объединённых Наций.

В отношении Минских соглашений Роберт Серри не раз заявлял о необходимости их неукоснительного выполнения. Но при этом дипломата не устраивал порядок пунктов соглашения. Серри - большой сторонник миротворческой миссии ООН в Донбассе. Его позиция совпадает с американской. И при назначении голландца на роль главного координатора от Европы о мире в Донбассе можно забыть.

ИСТОЧНИК KP.RU