СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-29T16:01:50+03:00

Несмотря на войну и блокаду, в ДНР стали выдавать на-гора еще больше угля. Фото: Фейсбук

Об этом на международном инвестфоруме в Донецке заявил замминистра угля и энергетики

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Угольная промышленность остается ведущим звеном в системе энергетической независимости и безопасности Донецкой Народной Республики. На сегодня добычу угля ведут 17 крупных госшахт и одна - частная, общая численность трудовых коллективов превышает 31 тысячу человек.

За годы существования ДНР в эксплуатацию введены 48 новых лав и 1 новый горизонт, а горняки постоянно выполняют и перевыполняют производственные задания, что позволило добыть и выдать на-гора более 43 млн. тонн угля, а проходческим бригадам пройти 224 километра горных выработок.

- Несмотря на боевые действия и полную экономическую блокаду Украиной территории ДНР, угольная отрасль нашего государства выстояла, восстановилась и продолжает развиваться, являясь локомотивом экономики Республики, - заявил заместитель министра угля и энергетики ДНР Алексей Василенко во время Донецкого международного инвестиционного форума.

Он добавил, что шахты продолжают заряжать новые лавы и добывать топливо во многом благодаря специализированным заводам угольного машиностроения, входящим в состав угледобывающих объединений.

- Уровень добычи угля, конечно же, напрямую зависит от спроса на твердое топливо, и в Республике он неуклонно растет. В текущем году Министерство планирует добыть чуть меньше 8 млн. тонн угля, а уже в 2021 году перешагнуть отметку в 10 млн. тонн выемки «черного золота», - рассказал замминистра угля и энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU