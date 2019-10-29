2019-10-29T13:50:23+03:00
Общество

В Донбасс хотят привлечь капитал

29 октября в столице Республики открылся международный инвестиционный форум
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В Донбасс хотят привлечь капитал. Фото: Пресс-служба Главы ДНРВ Донбасс хотят привлечь капитал. Фото: Пресс-служба Главы ДНР
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Такого события со времен 2014 – го года еще не было! В индустриальный, но воюющий Донбасс хотят привлечь капитал.

Среди участников форума – представители 17 стран - официальные делегации из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республик Южная Осетия и Абхазия.

Всего в форуме, который продлится два дня, примут участие около 250 зарубежных делегатов, в том числе из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана, Египта.

Иностранцы посмотрят как с нами сотрудничать в области добычи угля, машиностроения, сельского хозяйства.

- Конечно же, мы хотим развиваться. И сейчас появилась возможность для Донбасса сделать определ енный рывок. Нам необходимо вернуть былую славу промышленного и интеллектуального центра. Все возможности есть, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

А дончане тоже отреагировали на приезд гостей:

- С мобильной связью что – то плохо, возможно из – за того, что такой форум в центре Донецка, и меры безопасности соблюдать нужно, - рассказал гроз шахты «Холодная Балка» , - А так я рад. Мы можем хорошо работать, и у нас огромные производственные мощности простаивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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