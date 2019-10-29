2019-10-29T12:34:33+03:00
Экономика

Перспективы ведения бизнеса в Донбассе изучают инвесторы из стран арабского мира

На международный инвестиционный форум в Донецк приехали представители из 17 стран мира
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Перспективы ведения бизнеса в Донбассе изучают инвесторы из стран арабского мираПерспективы ведения бизнеса в Донбассе изучают инвесторы из стран арабского мираФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бизнесмены стран арабского мира собираются изучить перспективы сотрудничества с Донецкой Народной Республикой. Об этом сегодня журналистам рассказали участники Донецкого международного инвестиционного форума.

- Мы готовы содействовать установлению сотрудничества между арабскими странами и вашей Республикой. В частности, в экономической сфере и в сфере культуры, - сообщил председатель русско-арабского культурного центра Санкт-Петербурга Муссаллам Мохамад Шеайто.

Интерес для инвесторов из стран арабского мира в Донбассе представляют медицина и строительство. Во время форума зарубежные гости собираются посмотреть, в каких направлениях можно в нашем крае развиваться, какова банковская система. У них запланирован ряд деловых встреч, в частности и с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

Донецкий международный инвестиционный форум продлится 29 и 30 октября. На него приехали представители из 17 стран мира, в том числе России, США, Сирии, Турции, Франции, Абхазии и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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