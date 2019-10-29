2019-10-29T10:20:36+03:00
Политика

По Донецку, Ясиноватой и Докучаевску украинские боевики выпустили больше 50 снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По Донецку, Ясиноватой и Докучаевску украинские боевики выпустили больше 50 снарядов и мин. Фото: news-front.infoПо Донецку, Ясиноватой и Докучаевску украинские боевики выпустили больше 50 снарядов и мин. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 52 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские силовики обстреляли двенадцать населенных пунктов Республики: Александровку, Старомихайловку, Ясиноватую, поселок шахты «Трудовская» (донецкое направление), Гольмовский, Зайцево, Широкую Балку, поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), а также Докучаевск, Петровское, Ленинское и Саханку (мариупольское направление), - рассказал Руслан Якубов.

В поселке шахты имени Гагарина (Горловка) на улице Шашурина в домах из окон вылетели стекла.

По данным СЦКК, украинские боевики пускали в ход минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР больше 120 снарядов и мин. Такое вот «перемирие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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