СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-29T10:20:36+03:00

По Донецку, Ясиноватой и Докучаевску украинские боевики выпустили больше 50 снарядов и мин. Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 52 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские силовики обстреляли двенадцать населенных пунктов Республики: Александровку, Старомихайловку, Ясиноватую, поселок шахты «Трудовская» (донецкое направление), Гольмовский, Зайцево, Широкую Балку, поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), а также Докучаевск, Петровское, Ленинское и Саханку (мариупольское направление), - рассказал Руслан Якубов.

В поселке шахты имени Гагарина (Горловка) на улице Шашурина в домах из окон вылетели стекла.

По данным СЦКК, украинские боевики пускали в ход минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР больше 120 снарядов и мин. Такое вот «перемирие».

ИСТОЧНИК KP.RU