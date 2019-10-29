2019-10-29T09:10:41+03:00
Общество

«Поддерживаем в детях стремление к прекрасному»: В Донецке проходит детский театральный фестиваль «Вдохновение»

Сегодня жюри определит лауреатов, а также присудит Гран-при победителю
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Поддерживаем в детях стремление к прекрасному»: В Донецке проходит детский театральный фестиваль «Вдохновение». Фото: Литчасть драмтеатра«Поддерживаем в детях стремление к прекрасному»: В Донецке проходит детский театральный фестиваль «Вдохновение». Фото: Литчасть драмтеатра
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Второй открытый детский театральный фестиваль «Вдохновение» стартовал в Донецком музыкально-драматическом театре имени Марка Бровуна.

- Фестиваль даёт возможность культурного развития, общения. Очень важно поддерживать в детях их стремление к прекрасному. Мне кажется, наш фестиваль очень актуален. Все участники имеют возможность выступить на профессиональных сценах настоящего театра. А для победителей мы готовим сюрприз. Безумно сложно оценивать конкурсантов, потому что мы всех их очень любим, и это наши дети. Нам крайне важно, чтобы талантливые ребята могли выезжать за пределы Республики и духовно обогащались, - прокомментировала для «КП» художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова.

Открыла конкурс гоголевская «Шинель» в постановке местного молодёжного независимого театра «#Театр». Организаторы рассказали, что в течение двух дней на Новой и Малой сценах муздрамы выступят коллективы из столицы ДНР, Макеевки и Ждановки.

Зрители увидят такие постановки, как: «Мечтаю летать» по мотивам В. Гаршина, «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя, «Сказки, рассказанные перед сном», Е. Клюева, «Читаем Чехова», А. Чехова, «Беда от нежного сердца», В. Соллогуба, «Дед-мо-ро-зов-ка!» по сказкам А. Усачева, «Сказ о Попе и о работнике его Балде», А. Пушкина, «Курочка Ряба, или Сказка о простом счастье и золотом несчастье».

В заключительный день фестиваля, 29 октября, жюри определит лауреатов, а также присудит Гран-при победителю.

Напомним, что в апреле 2017 года в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре прошёл первый в истории Республики детский театральный фестиваль «Вдохновение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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