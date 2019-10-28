2019-10-28T22:29:10+03:00
Общество

В луганской филармонии выступит дирижер из Италии Франческо Ледда

На концерте прозвучат мелодии знаменитых итальянских композиторов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: forumklassika.ruФото: forumklassika.ru
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Придя 2 ноября в луганскую академическую филармонию, зрители смогут попасть в «Итальянскую оперу». В культурном учреждении Луганской Народной Республики анонсировали приезд в столицу итальянского дирижера Франческо Ледда.

- В концерте прозвучат увертюры и арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини, - говорится в анонсе.

В филармонии отметили, что в программе примут участие заслуженный артист Ингушетии, заслуженный артист ЛНР Руслан Буханцев, лауреаты международных конкурсов София Тихая и Вероника Кабанова.

– Франческо Ледда активно сотрудничает с различными музыкальными театрами мира. Занимался постановкой опер для театров Китая, России, Италии, Германии, – добавили в луганской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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