В луганской филармонии выступит дирижер из Италии Франческо Ледда

28 Окт. 22:29 2019-10-28T22:29:10+03:00

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Придя 2 ноября в луганскую академическую филармонию, зрители смогут попасть в «Итальянскую оперу». В культурном учреждении Луганской Народной Республики анонсировали приезд в столицу итальянского дирижера Франческо Ледда.

- В концерте прозвучат увертюры и арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини, - говорится в анонсе.

В филармонии отметили, что в программе примут участие заслуженный артист Ингушетии, заслуженный артист ЛНР Руслан Буханцев, лауреаты международных конкурсов София Тихая и Вероника Кабанова.

– Франческо Ледда активно сотрудничает с различными музыкальными театрами мира. Занимался постановкой опер для театров Китая, России, Италии, Германии, – добавили в луганской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU