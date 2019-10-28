Глава ДНР поздравил учителя из Донецка с победой на Международном педагогическом конкурсе

СЕГОДНЯ 21:42 2019-10-28T21:46:11+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил учителя русского языка донецкой специализированной школы №17 Анну Калугину с победой в Международном конкурсе педагогического мастерства «Хрустальная чернильница».

- Горжусь, что в наших учебных заведениях преподают такие, без преувеличения, высококлассные учителя. Поздравляю Анну Калугину с заслуженной победой и выражаю благодарность за достойное представление педагогов Республики на международном уровне, - сказал лидер государства.

Анна Калугина получила главную награду конкурса. Фото: пресс-служба министерства образования ДНР

VI Международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» проходил в городе Минске с 13 по 18 октября. В финале конкурса 12 педагогов из ДНР, России, Белоруссии, Грузии, Италии, Казахстана, Молдовы, Турции, Украины и Узбекистана провели уроки для учащихся белорусских школ.

- Среди всех конкурсантов, жюри признало лучшим урок донецкого педагога, - рассказали в министерстве образования Республики. - Кроме того, участники должны были пройти собеседование с членами жюри и психолого-педагогическое тестирование с независимыми экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU