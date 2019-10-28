2019-10-28T20:26:29+03:00
Общество

В Луганске выступят Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро»

Артисты примут участие в концерте ко Дню народного единства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Концерт пройдет ко Дню народного единстваКонцерт пройдет ко Дню народного единстваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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3 ноября в столице Луганской Народной Республики на концерте ко Дню народного единства выступят звезды российской эстрады Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Концерт пройдет во Дворце культуры имени Ленина по адресу: Луганск, площадь Розы Люксембург, 2-а. Начало концерта – в 17.00.

- Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые все желающие смогут получить в кассах Луганской академической филармонии 31 октября с 14.00, – сообщили в минкульте Республики.

Луганская академическая филармония расположена по адресу: Луганск, улица Ленина, 23.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 93-23-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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