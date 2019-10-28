В Луганске выступят Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро»
3 ноября в столице Луганской Народной Республики на концерте ко Дню народного единства выступят звезды российской эстрады Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.
Концерт пройдет во Дворце культуры имени Ленина по адресу: Луганск, площадь Розы Люксембург, 2-а. Начало концерта – в 17.00.
- Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые все желающие смогут получить в кассах Луганской академической филармонии 31 октября с 14.00, – сообщили в минкульте Республики.
Луганская академическая филармония расположена по адресу: Луганск, улица Ленина, 23.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 93-23-41.
ИСТОЧНИК KP.RU