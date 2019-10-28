2019-10-28T20:19:03+03:00
Политика

Украина готовила провокацию с полным автобусом детей в Донбассе

ВСУ пытались спровоцировать ДНР на ответный огонь
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В преддверие встречи Контактной группы в Минске, Украина готовила очередную провокацию. В этот раз украинские вооруженные формирования пытались вызвать ответный огонь Народной милиции Донецкой Народной Республики – по полному автобусу с детьми, который был подогнан в прифронтовой район Авдеевки. Об этом сообщили в командовании ДНР.

- Беспринципные радикально настроенные боевики в сопровождении украинских СМИ под предлогом съемки пропагандистского сюжета привезли на линию боевого соприкосновения в район Авдеевской промзоны автобус с детьми, после чего в надежде вызвать ответный огонь наших защитников под прикрытием тумана каратели 92-й бригады осуществили обстрел наших позиций в указанном районе, - говорится в сообщении.

В Народной милиции подчеркнули, что бойцы НМ ДНР придерживаются режима прекращения огня. Киев не дождался ответного огня и перешел к плану «Б».

- Военным преступником Кокоревым была поставлена задача командиру 3-го батальона на открытие огня по району, где в этот момент находились дети с журналистами. Благодаря остаткам офицерской чести у отдельных офицеров вооруженных формирований Украины преступным планам радикалов не было суждено сбыться: узнав о присутствии детей, офицер запретил открывать огонь по указанному району, - рассказали в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ДНР поздравил учителя из Донецка с победой на Международном педагогическом конкурсе
В Луганске выступят Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро»
Выводить украинских националистов из Золотого никто не собирается
Лидер «Ночных волков» Хирург презентовал в Луганске фильм «Русский реактор»
«Поможем нашему городу стать чище»: Дончанка борется за открытие в городе пунктов по сбору батареек и пластика
Стало известно, кто причастен к подрыву базовой станции оператора «Феникс» в Донецке
«Очень жаль, что так поздно» - владелица химчисток, объявившая скидку на услуги тем, кто есть «миротворце», сама попала на этот сайт
Кошка просидела на дереве трое суток: Как доблестные сотрудники МЧС животное спасали
Зеленский готовит зачистку Золотого от националистов
Бойцы НМ ЛНР сбили «Квадрокоптер» 14-й бригады ВСУ
Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР
ВСУ выпустили по донецкому, горловскому и мариупольскому направлениям 124 боеприпаса
Юная патриотка подарила музею боевой славы в Донецке портрет Александра Захарченко
ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое в ЛНР
«Научный сад»: Во время осенних каникул в Донецком ботсаду для школьников проведут интерактивные экскурсии