Украина готовила провокацию с полным автобусом детей в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-28T20:19:03+03:00

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В преддверие встречи Контактной группы в Минске, Украина готовила очередную провокацию. В этот раз украинские вооруженные формирования пытались вызвать ответный огонь Народной милиции Донецкой Народной Республики – по полному автобусу с детьми, который был подогнан в прифронтовой район Авдеевки. Об этом сообщили в командовании ДНР.

- Беспринципные радикально настроенные боевики в сопровождении украинских СМИ под предлогом съемки пропагандистского сюжета привезли на линию боевого соприкосновения в район Авдеевской промзоны автобус с детьми, после чего в надежде вызвать ответный огонь наших защитников под прикрытием тумана каратели 92-й бригады осуществили обстрел наших позиций в указанном районе, - говорится в сообщении.

В Народной милиции подчеркнули, что бойцы НМ ДНР придерживаются режима прекращения огня. Киев не дождался ответного огня и перешел к плану «Б».

- Военным преступником Кокоревым была поставлена задача командиру 3-го батальона на открытие огня по району, где в этот момент находились дети с журналистами. Благодаря остаткам офицерской чести у отдельных офицеров вооруженных формирований Украины преступным планам радикалов не было суждено сбыться: узнав о присутствии детей, офицер запретил открывать огонь по указанному району, - рассказали в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU