2019-10-28T19:25:42+03:00
Политика

Выводить украинских националистов из Золотого никто не собирается

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал националистов сложить оружие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 24tv.uaФото: 24tv.ua
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Выводить националистов из Золотого никто не будет. Усиление полиции и прибытие в населенный пункт нацгвардиивсего лишь обычная проверка. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

- Проверила группа полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное, - сказал он.

При этом Троян отметил, что информация о готовящейся зачистке поселка от националистических представителей – оказалась неправдой.

- Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах «кто-то кого-то будет штурмовать», - говорит замглавы МВД. - Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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