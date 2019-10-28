2019-10-28T17:39:24+03:00
Политика

«Очень жаль, что так поздно» - владелица химчисток, объявившая скидку на услуги тем, кто есть «миротворце», сама попала на этот сайт

После объявления акции - скидки на услуги химчистки и бытовую химию тем, кто есть на «Миротворце» - владелица «Ун-моменто» сама попала на «Миротворец»
Ольга ГОРДО
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Соня Захарова угодила на "Миротворец" за предоставление скидки тем, кто есть на "Миротворце". Такой вот пердимонокль. Фото: myrotvorets.centerСоня Захарова угодила на "Миротворец" за предоставление скидки тем, кто есть на "Миротворце". Такой вот пердимонокль. Фото: myrotvorets.center
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Как сообщалось ранее, сеть донецких химчисток, объявила беспрецедентную акцию – предоставлять скидку на чистку одежды и бытовую химию гражданам ДНР, которые есть на украинском сайте «Миротворец». Акция вызвала небывалый ажиотаж, но не столько среди потенциальных клиентов, сколько среди «патриотычных» граждан Украины. Чего только не пришлось выслушать владелице химчистки Соне Захаровой! При этом, как выяснилось, сама она на «Миротворце» не фигурировала. И вот после объявления акции, свершилось! Бдительные граждане Украины настучали «куда следует» и вот у Сони появилась своя собственная страничка на сайте «Миротворец», где она объявлена провокатором. Сама владелица узнав об этом – посмеялась.

- Ну, ожидаемо. Очень жаль, что добавили только сейчас. Хотелось бы пораньше там оказаться. Пока там не было Тимошенко, Савченко. Пока там были наши приличные люди. А так, в этой компании уже как-то стремно находиться. Для меня Украины больше нет. Мы уже давно не с ними, никто из нас не выбирал ни эту власть, ни предыдущую. Я на Украине была последний раз в августе 2014 года. В тот раз мне ВСУшники прострелили колеса на машине. А я везла детские молочные смеси детям на Петровку. Ну, ты помнишь 2014 год и что там творилось. С того лета стараюсь вообще не общаться с той стороной.

- У тебя на «Миротворце» другое имя?

- То такие работники. А еще СБУ. Купили диплом за сало. У меня двойное имя, как и фамилия. Да и прочая информация не полная. Плохо работают стукачи.

- Акция на услуги химчистки – бессрочная?

- Да. Показал скрин себя на «миротворце», взял дисконтную карточку -10% и пользуйся на здоровье. Для хороших людей не жалко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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