Бойцы НМ ЛНР сбили «Квадрокоптер» 14-й бригады ВСУ
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил об очередном сбитом силами бойцов противовоздушной обороны НМ ЛНР беспилотнике.
- Военнослужащие Народной милиции Республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники, - сообщил он.
Иван Филипоненко рассказал кому принадлежал беспилотный летательный аппарат типа «Квадрокоптер».
- Этот беспилотник принадлежал 14-й бригаде Вооруженных сил Украины, - подчеркнул Филипоненко.
Ранее украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над донецким аэропортом.
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ИСТОЧНИК KP.RU