2019-10-28T15:32:48+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили «Квадрокоптер» 14-й бригады ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республкии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: novorosinform.orgФото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил об очередном сбитом силами бойцов противовоздушной обороны НМ ЛНР беспилотнике.

- Военнослужащие Народной милиции Республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники, - сообщил он.

Иван Филипоненко рассказал кому принадлежал беспилотный летательный аппарат типа «Квадрокоптер».

- Этот беспилотник принадлежал 14-й бригаде Вооруженных сил Украины, - подчеркнул Филипоненко.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над донецким аэропортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР

Об этом сообщили в СЦКК (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Очень жаль, что так поздно» - владелица химчисток, объявившая скидку на услуги тем, кто есть «миротворце», сама попала на этот сайт
Кошка просидела на дереве трое суток: Как доблестные сотрудники МЧС животное спасали
Зеленский готовит зачистку Золотого от националистов
Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР
ВСУ выпустили по донецкому, горловскому и мариупольскому направлениям 124 боеприпаса
Юная патриотка подарила музею боевой славы в Донецке портрет Александра Захарченко
ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое в ЛНР
«Научный сад»: Во время осенних каникул в Донецком ботсаду для школьников проведут интерактивные экскурсии
Погода на день в Луганске: 28 октября ожидается теплый день, местами туман, без осадков
Погода в Донецке на день: 28 октября будет тепло пока держится, до +17
Сколько выходных будет в день народного единства
Во время школьных каникул краеведческий музей и музей Великой Отечественной Войны будет работать без выходных
В Донецке разыскивают диверсантов, подорвавших вышку мобильной связи оператора «Феникс»
В гидрометцентре МЧС ЛНР рассказали, каким будет ноябрь
Почти пятьдесят человек умерло на разрушенном Украиной мосту в Станице Луганской с момента ввода пунктов пропуска между сторонами
В Пролетарском районе подорвали базовую станцию "Феникс"
Как будут работать украинские КПВВ после перехода на зимнее время
Возле жилого дома в Алчевске прогремел взрыв
По Абакумова, Трудовским, Доломитному, Зайцево армия Киева выпустила 105 боеприпасов
Сотрудники Mail.ru и Rambler дали мастер-класс студентам Донецкого университета
Погода на день в Луганске: 27 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Погода в Донецке на день: 27 октября будет тепло и солнечно, до +17
Хэллоуин в Донецке 2019: в ботаническом саду покажут «Мистические тропики»
Донецк первый услышал вживую новый трек Doni из Black star
28 октября в Луганске «Ночные волки» запустят благотворительную акцию «День патриотического кино»
В ЛНР украинские боевики глушат беспилоники миссии ОБСЕ
МЧС ЛНР бьет тревогу: Теракт на заводе, где делают тротил, приведет к экологический катастрофе
Зачем украинские диверсанты готовятся взорвать химзавод в Рубежном