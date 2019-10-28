2019-10-28T11:58:21+03:00
Политика

ВСУ выпустили по донецкому, горловскому и мариупольскому направлениям 124 боеприпаса

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская армия обстреляла восемь населенных пунктов ДНР. Фото: sharknews.ruУкраинская армия обстреляла восемь населенных пунктов ДНР. Фото: sharknews.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 120 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 124 единицы, - сообщил он.

Якубов отметил, что обстрелам подверглись все направления Республики.

ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов: Александровка (донецкое направление), Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Дзержинское, Коминтерново, Куликово, Ленинское (мариупольское направление), - рассказал руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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