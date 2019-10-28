ВСУ выпустили по донецкому, горловскому и мариупольскому направлениям 124 боеприпаса
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 120 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 124 единицы, - сообщил он.
Якубов отметил, что обстрелам подверглись все направления Республики.
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов: Александровка (донецкое направление), Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Дзержинское, Коминтерново, Куликово, Ленинское (мариупольское направление), - рассказал руководитель ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU