Юная патриотка подарила музею боевой славы в Донецке портрет Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-28T10:55:22+03:00

В Музее также есть зал с экспонатами, посвященные вооруженному конфликту в Донбассе. Фото: dan-news.info

Рисунок девушки теперь будет висеть в выставочном зале музея со всеми остальными ценными экспонатами

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Выставочный зал в донецком музее боевой славы пополнился еще одним ценным экспонатом. Юная девушка из военно-патриотического спортивного клуба «Пересвет» подарила музею свой рисунок – с портретом первого Главы Республики Александра Захарченко. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе фракции «Свободный Донбасс».

— Воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Пересвет» при поддержке депутатов второго созыва Народного Совета Республики фракции «Свободный Донбасс» 26 октября посетили Музей боевой славы в Петровском районе города Донецка, — говорится в сообщении. — В конце мероприятия участница клуба «Пересвет» Тамара Ветрова подарила музею портрет Александра Захарченко, который сама нарисовала.

Теперь работа девушки будет висеть в выставочном зале музея рядом со всеми остальными экспонатами со времен Великой Отечественной войны и Афганской войны. Среди них уникальные исторические документы, документальные фотографии и награды участников войн.

ИСТОЧНИК KP.RU