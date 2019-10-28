ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-28T09:32:14+03:00

С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики. Фото: warfiles.ru

Об этом сообщили в НМ Республики

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Солдаты вооруженных формирований Украины один раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенных пункт Нижнее Лозовое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия. В 16.00 подчиненные военного преступника - командира 59-й бригады полковника Геннадия Шаповалова из автоматического гранатомета обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое, - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления оборонного ведомства Республики уточнили, что потерь среди защитников Республики нет.

- Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - заявили в Народной милиции ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU