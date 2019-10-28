2019-10-28T09:21:15+03:00
Общество

«Научный сад»: Во время осенних каникул в Донецком ботсаду для школьников проведут интерактивные экскурсии

Вниманию учителей, школьников и родителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Научный сад»: Во время осенних каникул для школьников проведут интерактивные экскурсии«Научный сад»: Во время осенних каникул для школьников проведут интерактивные экскурсииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во время осенних каникул, с 28 октября по 1 ноября будут проводиться «Научный сад» для групп учащихся. Это научно-популярные лекции и практические занятия, не только адаптированные под учебную программу, но и расширяющие её, как и взгляд на мир природы.

- Уверены, что «Научный сад» поможет ребёнку ощутить вкус самостоятельного исследования, активизирует в нём желание «расколдовать» тайны Вселенной! – говорят сотрудники ботсада.

Вот какими экскурсиями можно разнообразить каникулы:

- «Невидимый мир вокруг нас», где каждому ребенку представится возможность увидеть удивительный мир живых существ под микроскопом (группа до 10 человек, включая сопровождающих);

- «Чем питаются растения», во время которой дети научатся самостоятельно проводить анализ почвы в лаборатории почвенно-экологических исследований;

- «Таинство гербарного дела», которая знакомит школьников с научным Гербарием. Каждый посетитель научится определять растения и рассмотрит мельчайшие детали их строения под линзой бинокуляра;

- «Тропики на подоконнике», которая научит профессиональным приемам размножения растений;

- Практическое занятие «Экзотические деревья» – мини-лекция о редких деревьях, изготовление поделок из лозы и дегустация плодов;

- Практическое занятие «Огород на окошке» – посадка овощных и душистых растений, дегустация необычных овощей;

- Фотоквест «Загадки ботанического сада» в его живописных уголках

- Экскурсии в оранжереи тропических и субтропических растений.

Экскурсии будут проводиться с 28 октября по 1 ноября с 10:00 до 15:00 для групп от 7 человек. Справки и запись на экскурсии по телефонам: (071) 320–64–94, (062) 294–12–80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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