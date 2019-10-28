Погода на день в Луганске: 28 октября ожидается теплый день, местами туман, без осадков

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-28T08:07:05+03:00

Синоптики прогнозируют 28 октября в ЛНР до 17 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 28 октября будет колебаться от +3 градусов ночью до +17 градусов днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 27 октября до 21.00 28 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 6-8 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от +6-8 градусов ночью до 13-15 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU