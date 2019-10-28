Погода в Донецке на день: 28 октября будет тепло пока держится, до +17

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-28T07:59:39+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 28 октября будет тепло и облачно, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 28 октября ожидается ясный солнечный день.

- На протяжении всего дня в Донецке будет облачно. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +17! Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:06, закат – 17:17, долгота дня 10 часов 11 минут.

По народному календарю 27 октября почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. Наши предки приметили, с какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле. И еще говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землёй смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает».

ИСТОЧНИК KP.RU