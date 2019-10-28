2019-10-28T07:45:22+03:00
Общество

Сколько выходных будет в день народного единства

Государственный праздник России теперь отмечают и в республиках
Ольга ГОРДО
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День народного единства объявлен выходным в ДНР. Фото: https://www.facebook.comДень народного единства объявлен выходным в ДНР. Фото: https://www.facebook.com
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В этом году в календарь жителей ДНР добавилось несколько праздников, которые отмечают в России. Так, в связи с празднованием дня народного единства жители Республики будут отдыхать три дня – со второго по четвертое ноября.

Соответствующий указ был принят еще в декабре текущего года.

- Считать нерабочим праздничным днем в Донецкой Народной Республике: 4 ноября – День народного единства, — говорится в тексте указа № 136, опубликованного на сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, что день народного единства – государственный праздник России, который отмечается ежегодно четвертого ноября вот уже четырнадцать лет, с 2005 года.

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День народного единства объявлен выходным в Республике

День народного единства – российский государственный праздник. Отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. Он символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные периоды. В населенных пунктах РФ в этот день проходят праздничные митинги и демонстрации, концерты и театральные представления (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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