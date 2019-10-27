2019-10-27T21:20:04+03:00
Общество

Во время школьных каникул краеведческий музей и музей Великой Отечественной Войны будет работать без выходных

Все время осенних каникул некоторые музеи Республики будут работать без выходных
Ольга ГОРДО
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Музеи будут работать без выходных. Фото: vsednr.ruМузеи будут работать без выходных. Фото: vsednr.ru
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Во время осенних школьных каникул с 28 октября по 3 ноября включительно Донецкий республиканский краеведческий музей и Военно-исторический музей Великой Отечественной войны, будут работать без выходных дней. Об этом сообщила пресс-служба краеведческого музея.

Помимо постоянных экспозиций и тематических выставок к услугам посетителей музея будут проводиться экскурсии, интерактивные занятия и мастер-классы.

- На сегодняшний день в творческом арсенале Донецкого краеведческого музея насчитывается порядка 30 интерактивных занятий по этнографии, археологии, истории и природе родного края, а также занятия военно-патриотической и гражданско-патриотической тематики. Кроме того, специально к осенним каникулам мы разработали новые занятия: «Народный этикет и история вежливых слов», «По следам древних охотников», «Сперва Аз да Буки, потом – науки». А ещё у нас появилась «Музейная лаборатория «Почемучка», посетив которую, самые юные наши гости узнают, почему идёт дождь, почему море солёное, почему появляется радуга, просыпаются вулканы и много других «почему». Хочу подчеркнуть, что наши интерактивы рассчитаны на разновозрастную аудиторию. Есть у нас и программы для «особых» деток. Наш музей открыт для всех и каждого, и мы рады гостям – в дни школьных каникул и круглый год!, – подчеркнула заведующая отделом научно-просветительской работы Татьяна Фарафонова.

Добавим, что экскурсии и интерактивные занятия проводятся по предварительным заявкам. Их можно оставить по электронной почте музея, в сообщениях групп музея в соцсетях, а также позвонив по телефонам +38 (071) 314-01-10 и +38 (071) 304-42-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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