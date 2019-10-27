В Донецке разыскивают диверсантов, подорвавших вышку мобильной связи оператора «Феникс»

СЕГОДНЯ 20:28 2019-10-27T20:28:38+03:00

По факту подрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям

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В Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили, что по факту подрыва вышки мобильной связи оператора «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что в 9.48 осуществлен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства направленного действия, в результате которого произошло частичное повреждение оборудования вышки мобильной связи оператора «Феникс». Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК ДНР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ст. 327 «Диверсия», - говорится в сообщении МГБ ДНР.

Специалистами проводится комплекс мероприятий по минимизации и ликвидации последствий диверсии. Также ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В ведомстве призвали граждан, которые обладают какой-либо информацией о происшествии незамедлительно сообщить по телефону – (071) 300-19-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU