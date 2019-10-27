Почти пятьдесят человек умерло на разрушенном Украиной мосту в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-27T16:34:41+03:00

Этот мост единственный путь пересечения линии соприкосновения уже шесть лет. Фото: https://dnews.dn.ua

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Около 50 человек умерли, пересекая линию соприкосновения по подорванному киевскими силовиками мосту в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, которая сегодня сопровождала на мосту делегацию иностранных общественников.

- К сожалению, мы имеем печальную статистику, что за все время работы контрольно-пропускного пункта (у Станицы Луганской с 2015 года) мы имеем до 50 смертей, - сказала она.

Кобцева сообщила, что большинство среди скончавшихся - "пенсионеры, они не выдерживают ту нагрузку и того морального пресса, которой они подвергаются со стороны Украины".

- Для человека в возрасте, когда состояние здоровья оставляет желать лучшего, такое расстояние (между блокпостами и по временным настилам над разрушенным пролетом моста) преодолеть - это большая физическая нагрузка, - констатировала представитель ЛНР.

В ЛНР это единственный пункт пропуска, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

Киев с самого начала обсуждения вопроса срывал согласование разработанного Международным Комитетом Красного Креста (МККК) проекта восстановления моста. Украинская сторона требовала, чтобы ширина пролета не позволяла осуществить пропуск по сооружению бронетехники. ЛНР неоднократно подчеркивала абсурдность заявлений Киева, так как предлагаемые Республикой характеристики - ширина пролета три метра и нагрузочная способность в пять тонн - не могут обеспечить движение военной техники.

При этом они являются минимальными для нормальной работы экипажей машин скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; регулярно фиксируются летальные исходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU