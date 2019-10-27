Как будут работать украинские КПВВ после перехода на зимнее время
Контрольные пункты въезда и выезда со стороны Украины перешли на зимний режим работы. Сообщение об этом появилось на сайте украинской госпогранслужбы.
- С 30 октября пройти и проехать КПВВ можно с 8:00 до 17:00. Таким образом, время работы пунктов уменьшилось.
Сокращение времени работы пунктов пропуска в Госпогранслужбе объяснили тем, что уменьшается световой день, а в темное время суток увеличивается риск обстрела.
В работе контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда ничего не изменилось. Режим работы прежний – с 8:00 до 19:00 по местному времени, с 7:00 до 18:00 – по киевскому.
Учтите это во время планирования поездок. Так же стоить проверить свои телефоны – на многих перевод времени происходит автоматически.
Напомним, республики не переводят стрелки часов на зимнее время с октября 2014 года. ДНР и ЛНР вот уже пять лет живут по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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