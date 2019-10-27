Возле жилого дома в Алчевске прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-27T12:12:56+03:00

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Сегодня утром в городе Алчевске, что в Луганской Народной Республике, прогремел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось возле жилого дома. Об этом сегодня, 27 октября сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

По данным ведомства, подорвался взрывоопасный предмет, в результате чего на первом и втором этажах дома повреждено остекленение. При взрыве никто не пострадал. В данный момент на месте взрыва работают специалисты.

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19 марта в 01.07 ночи в Луганске по улице Клубная, 57 в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства поврежден автомобиль Daewoo Sens, - говорится в сообщении. - Также повреждено остекление 12 окон в пяти квартирах жилых домов № 55 и 57. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU