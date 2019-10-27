По Абакумова, Трудовским, Доломитному, Зайцево армия Киева выпустила 105 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-27T10:15:42+03:00

За минувшие сутки киевские силовики 16 раз обстреляли мирные поселки Республики

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 105 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВФУ подверглись населенные пункты: Донецк, поселки шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова, Лозовое, Александровка, Васильевка, Крутая Балка, Михайловка (донецкое направление), Доломитное, Зайцево Южное (горловское направление), Новая Марьевка (мариупольское направление).

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в поселке шахты «Трудовская» повреждены хозяйственные постройки по улице Черногорская, 44.

Читайте также

МЧС ЛНР бьет тревогу: Теракт на заводе, где делают тротил, приведет к экологический катастрофе

Он пояснил, что при взрыве на производстве тротила произойдет разрушение цеха производства, при этом существует вероятность распространения ударной волны на расстояние до 10 километров, сопровождающееся разрушением легких конструкций (остекления и прочего) в указанном радиусе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU