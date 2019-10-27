Сотрудники Mail.ru и Rambler дали мастер-класс студентам Донецкого университета

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-27T11:00:20+03:00

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Преподаватели и студенты Донецкого национального университета по видеосвязи приняли участие в открытой IT-конференции по веб-разработке и дизайну «Кодишь». Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

- Ведущий дизайнер стратегических проектов Mail.ru Group Надежда Титова и ведущий креативный frontend-разработчик VisCom Rambler Group Наталья Габитова из Брянской области провели мастер-классы, в которых поделились знаниями по разработке и дизайну, рассказали, как собрать команду из разработчиков и дизайнеров, как работать с клиентами, — сказано в сообщении.

Кроме того, команда КВН «Кубик Рубика» Донецкого национального медицинского университета им. Горького сегодня выступит в полуфинале Воронежской официальной лиги Международного Союза КВН.

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Это работы авторов из России, ЛНР, ДНР, Италии, Франции, Чехии, Финляндии, Германии, Сербии, Словакии, Греции, Голландии, Португалии, Бразилии, Индонезии, Индии и Ирака (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU