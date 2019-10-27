Погода на день в Луганске: 27 октября ожидается теплый ясный день без осадков

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-27T08:26:58+03:00

Синоптики прогнозируют 27 октября в ЛНР до 18 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 27 октября будет колебаться от плюс 5 градусов ночью до плюс 18 градусов днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 26 октября до 21.00 27 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и плюс 14-16 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до плюс 15-17 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU