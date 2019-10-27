Погода в Донецке на день: 27 октября будет тепло и солнечно, до +17

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-27T08:08:31+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 27 октября будет тепло и солнечно, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 октября ожидается ясный солнечный день.

- На смену пасмурному утру в Донецке придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +17! Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:05, закат – 17:19, долгота дня 10 часов 14 минут.

По народному календарю 27 октября почитается память преподобной Параскевы Сербской. В народе ее называли Грязнухой, и считалась она бабьей заступницей. Как правило, погода на Параскеву была неустойчива: «На Грязнуху не бывает сухо». Если было сыро и грязно на дворе, то считалось, что до настоящей зимы остается 4 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU