Донецк первый услышал вживую новый трек Doni из Black star
25 октября в центре Донецка отгремел масштабный концерт ко Дню государственного флага ДНР. На нем выступали известные исполнители из Российской Федерации MC Doni, Кравц и Юлианна Караулова.
На этом концерте звезда музыкального лейбла Black Star порадовал своих фанатов новым синглом, релиз которого назначен на 5 ноября. До этого увидеть, как Doni исполняет, «Да ну ее» можно было только в Инстаграме звезды. Так что можно сказать, что дончанам фанатам повезло больше всех – они услышали на большой сцене живое выступление своего кумира еще и со свеженьким треком.
— Донецк первый услышал кусочек этого трека, — пишет Doni под видео с выступление в Инстаграм.
Добавим, что Doni не забыл про своих фанатов. В Инстаграм он поблагодарил дончан за концерт и пообещал, что еще вернется в Донецк.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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