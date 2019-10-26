Донецк первый услышал вживую новый трек Doni из Black star

26 Окт. 21:52 2019-10-26T21:52:30+03:00

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25 октября в центре Донецка отгремел масштабный концерт ко Дню государственного флага ДНР. На нем выступали известные исполнители из Российской Федерации MC Doni, Кравц и Юлианна Караулова.

На этом концерте звезда музыкального лейбла Black Star порадовал своих фанатов новым синглом, релиз которого назначен на 5 ноября. До этого увидеть, как Doni исполняет, «Да ну ее» можно было только в Инстаграме звезды. Так что можно сказать, что дончанам фанатам повезло больше всех – они услышали на большой сцене живое выступление своего кумира еще и со свеженьким треком.

— Донецк первый услышал кусочек этого трека, — пишет Doni под видео с выступление в Инстаграм.

Добавим, что Doni не забыл про своих фанатов. В Инстаграм он поблагодарил дончан за концерт и пообещал, что еще вернется в Донецк.

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ИСТОЧНИК KP.RU