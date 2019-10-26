2019-10-26T21:52:30+03:00
Общество

Донецк первый услышал вживую новый трек Doni из Black star

Doni выступал перед донецкой публикой на концерте ко Дню флага ДНР [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Сингл «Да ну её» Doni написал с Эллаи. Фото: doni.blackstar/instСингл «Да ну её» Doni написал с Эллаи. Фото: doni.blackstar/inst
Изменить размер текста:

25 октября в центре Донецка отгремел масштабный концерт ко Дню государственного флага ДНР. На нем выступали известные исполнители из Российской Федерации MC Doni, Кравц и Юлианна Караулова.

На этом концерте звезда музыкального лейбла Black Star порадовал своих фанатов новым синглом, релиз которого назначен на 5 ноября. До этого увидеть, как Doni исполняет, «Да ну ее» можно было только в Инстаграме звезды. Так что можно сказать, что дончанам фанатам повезло больше всех – они услышали на большой сцене живое выступление своего кумира еще и со свеженьким треком.

— Донецк первый услышал кусочек этого трека, — пишет Doni под видео с выступление в Инстаграм.

Добавим, что Doni не забыл про своих фанатов. В Инстаграм он поблагодарил дончан за концерт и пообещал, что еще вернется в Донецк.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Приют «ПИФ» приглашает к себе в гости российских звезд, выступающих на Дне флага ДНР

Чтобы звезды точно заметили приглашение, приют попросил помощи у пользователей соцсетей

Сотрудники «ПИФа» предлагают исполнителям ненадолго задержаться в городе и заодно посетить их собачий приют. Кто же сможет удержаться и не посмотреть на их милых четвероногих воспитанников? (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хэллоуин в Донецке 2019: в ботаническом саду покажут «Мистические тропики»
28 октября в Луганске «Ночные волки» запустят благотворительную акцию «День патриотического кино»
В ЛНР украинские боевики глушат беспилоники миссии ОБСЕ
МЧС ЛНР бьет тревогу: Теракт на заводе, где делают тротил, приведет к экологический катастрофе
Зачем украинские диверсанты готовятся взорвать химзавод в Рубежном
Не забудьте сверить часы: В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время
«Миномет «Молот» убивает своих»: Украинские вояки обстреливали ДНР и сами подорвались
«За часы с царским гербом»: Парень убил молотком мужа с женой
«За мир во всем мире»: Авторы из 17 стран прислали на международный конкурс больше 100 стихотворений
«Минск придется выполнять!» Что поразило главу МИД ДНР в высказываниях украинских политиков
В ЛНР в больницу попала годовалая девочка с множественными ожогами
Работающие нотариусы в Донецке – адреса и контакты
На Енакиевском металлургическом заводе произошла авария, обошлось без жертв и пострадавших
Украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня
День флага ДНР 2019: Жители городов и сел украсили детские площадки в цвета триколора Республики
Генпрокуратура изъяла из тайника у линии соприкосновения арсенал боеприпасов и взрывчатки
В Минеральном украинские военные ранили мирного жителя
В Горловке родители сами соорудили детскую площадку возле дома
План переворота: взрывы на химпредприятиях Донбасса будут сигналом для вооруженного выступления против Зеленского
Георгий Тука: «Жителям Донбасса будет дано 60 суток на то, чтобы покинуть республики и переехать на Украину. Кто останется будут «замурованы»
Готовится провокация: взорвать Авдеевский коксохим и начать большую войну в Донбассе
По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин
День флага ДНР: в Донецке развернули 36-метровый флаг Республики
«Крышу дома от толчков сносит»: специалисты выяснят причину землетрясений в Макеевке
День флага ДНР: в Донецке раздают автомобилистам флажки-триколоры