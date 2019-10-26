2019-10-26T20:38:19+03:00
Звезды

28 октября в Луганске «Ночные волки» запустят благотворительную акцию «День патриотического кино»

Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Президент российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов презентует показ кинофильма «Русский реактор». Фото: ВКонтактеПрезидент российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов презентует показ кинофильма «Русский реактор». Фото: ВКонтакте
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Благотворительная акция «День патриотического кино» 28 октября состоится на базе столичного кинотеатра «Русь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Как рассказали в ведомстве, организатором мероприятия выступил мотоклуб «Ночные волки. Донбасс».

- В рамках акции все желающие смогут на безоплатной основе посетить показы российских кинофильмов «Русский реактор» и «Т-34», а также первого снятого в ЛНР художественного фильма «Ополченочка, – говорится в сообщении.

Акция стартует в 11.00 с показа кинофильма «Русский реактор», который презентует президент российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как «Хирург». Картину также можно будет посмотреть в 12.10 и в 13.20. «Ополченочку» все желающие смогут увидеть в 14.40, а показ «Т-34» состоится в 17.20.

Пригласительные билеты можно будет получить в кассах кинотеатра «Русь» по адресу: улица Оборонная, 4-к.

ИСТОЧНИК KP.RU

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