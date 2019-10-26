МЧС ЛНР бьет тревогу: Теракт на заводе, где делают тротил, приведет к экологический катастрофе

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-26T19:57:10+03:00

Если яды попадут в Северский Донец, экологическая катастрофа будет по обе стороны фронта. Фото: ВКонтакте

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Украинские силовики планируют теракт на химическом заводе «Заря» в Рубежном.

- Кроме наличия в большом количестве химически опасных веществ, предприятие производит различные виды взрывчатки. Наиболее опасными участками являются производство по переработке сырого бензола и производство тротила, - рассказал представитель МЧС ЛНР Евгений Бедрицкий.

- Важно понимать, что в случае возникновения аварии на территории химического завода «Заря» от последствий катастрофы, прежде всего, пострадают местные жители, но не только города Рубежное, но и городов Лисичанск, Северодонецк и Кременского района, - подчеркнул представитель спасательного ведомства.

Он пояснил, что при взрыве на производстве тротила произойдет разрушение цеха производства, при этом существует вероятность распространения ударной волны на расстояние до 10 километров, сопровождающееся разрушением легких конструкций (остекления и прочего) в указанном радиусе.

- При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разрушением емкостей с химическими веществами, которые используются в технологическом процессе (азотная кислота, серная кислота, сырой бензол, бензол), глубина их распространения в зависимости от скорости ветра составит до 20 километров. В то же время разрушение колонн производства и переработки сырого бензола с дальнейшим возгоранием будет способствовать выбросу в атмосферу продуктов горения бензола (копоть, сера, бензопирен), что повлечет за собой превышение предельно допустимых концентраций, которые несут угрозу здоровью людей, а также окружающей среде, - рассказал спасатель.

Река Северский Донец, которая является крупным притоком реки Дон, а также одним из основных источников водоснабжения, в том числе и питьевым, протекает в непосредственной близости от Рубежного.

Представитель МЧС рекомендовал жителям Республики при получении официальной информации о возникновении аварии включить радио или телевизор и в дальнейшем осуществлять действия в соответствии с рекомендациями диктора.

ИСТОЧНИК KP.RU