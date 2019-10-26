Зачем украинские диверсанты готовятся взорвать химзавод в Рубежном

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-26T18:22:42+03:00

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Украинские силовики планируют теракт на химическом заводе «Заря» в Рубежном. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В распоряжение нашей разведки попали сведения, раскрывающие планы ряда должностных лиц ВФУ, назначенных еще бывшим президентом Украины Порошенко и оставшихся под его влиянием. По нашим данным, офицеры высшего звена командования ВФУ и «Операции оккупационных сил» намерены провести ряд резонансных провокаций на объектах жизнеобеспечения вблизи линии боевого соприкосновения с целью срыва выполнения мирных договоренностей, - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что основным объектом запланированного украинскими силовиками теракта является химический завод «Заря» в Рубежном, который производит сельскохозяйственные удобрения и другие химвещества для различных отраслей промышленности.

- На территории предприятия в специальных хранилищах содержатся значительные объемы опасных токсичных веществ. Авария на данном объекте неизбежно приведет к жертвам среди населения, а также к сильному загрязнению окружающей среды, - подчеркнул представитель УНМ ЛНР.

По его словам, провокаторы намерены провести теракты и на объектах гражданской инфраструктуры для создания широкого общественного резонанса, в качестве объектов террористических атак украинские боевики рассматривают транспортные железнодорожные и автомобильные узлы на территории Республики.

- Результатом таких провокаций должно стать резкое обострение обстановки на линии соприкосновения, в котором будут обвинены Народные Республики, - пояснил Осадчий. - Далее, воспользовавшись резким обострением обстановки, обусловленным проводимыми провокациями, Порошенко и его подельники планируют консолидировать националистов и ветеранов так называемой «АТО» и провести многотысячные митинги с требованием об импичменте президенту и правительству Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU