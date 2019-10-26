Не забудьте сверить часы: В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время
В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время. В Луганской и Донецкой Народных Республиках этот перевод не нужен. Но автоматическая функция часов на мобильном телефоне может сыграть злую шутку.
К счастью, если телефон автоматически и поменяет время, то жители Республик никуда не опоздают. Потому что Украина переводит часы на час назад. То есть, если в Донецке и Луганске будет, например, 7 часов утра и в это время нужно будет проснуться, то будильник на телефоне начнет звенеть на час раньше.
Однако могут возникнуть сложности в пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. В Республиках КПВВ будут работать с 8 до 19 часов, а по Киевскому времени – откроются в 7 часов утра и закроются в 18 часов.
Чтобы избежать путаницы, лучше вечером перед сном отключить функцию автоматического перевода часов на зимнее время на своем телефоне.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»