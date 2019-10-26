2019-10-26T18:10:54+03:00
Общество

Не забудьте сверить часы: В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время

В ДНР и ЛНР переводить часы на час назад не надо
Екатерина Сорока
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Перевод часов на Украине произойдет в четыре часа утра. Фото: narodna-pravda.uaПеревод часов на Украине произойдет в четыре часа утра. Фото: narodna-pravda.ua
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В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время. В Луганской и Донецкой Народных Республиках этот перевод не нужен. Но автоматическая функция часов на мобильном телефоне может сыграть злую шутку.

К счастью, если телефон автоматически и поменяет время, то жители Республик никуда не опоздают. Потому что Украина переводит часы на час назад. То есть, если в Донецке и Луганске будет, например, 7 часов утра и в это время нужно будет проснуться, то будильник на телефоне начнет звенеть на час раньше.

Однако могут возникнуть сложности в пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. В Республиках КПВВ будут работать с 8 до 19 часов, а по Киевскому времени – откроются в 7 часов утра и закроются в 18 часов.

Чтобы избежать путаницы, лучше вечером перед сном отключить функцию автоматического перевода часов на зимнее время на своем телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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