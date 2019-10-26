2019-10-26T16:49:10+03:00
Политика

«Миномет «Молот» убивает своих»: Украинские вояки обстреливали ДНР и сами подорвались

Двое украинских солдат убиты, трое - ранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские вояки обстреливали ДНР и сами подорвались. Фото: ФейсбукУкраинские вояки обстреливали ДНР и сами подорвались. Фото: Фейсбук
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25 октября в районе Красногоровки взорвался миномет «Молот», в результате чего двое украинских солдат убиты, еще трое ранены. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- В районе Красногоровки, откуда обстреливали территорию нашей Республики, произошел подрыв мины в канале ствола 120-миллиметрового миномета «Молот». В результате чего рядовой и сержант ВСУ погибли на месте, еще трое военнослужащих получили ранения и доставлены в Курахово, - сообщили в УНМ ДНР.

В связи с происшествием, командующий оккупационных сил отдал указания об изъятии из подразделений 120-миллиметровых минометов «Молот» для дальнейшей отправки на центральную базу артиллерийского вооружения Ровенской области с целью дальнейшей проработки вопросов по утилизации. Указанный «инновационный» миномет - самое совершенное детище «украинской оборонки» унес больше жизней боевиков вооруженных формирований, чем реальные боевые действии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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