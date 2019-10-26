«У меня есть часы с царским гербом»: Парень, решавший за вознаграждение юридические вопросы, убил молотком мужа с женой

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-26T15:48:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары в Червоногвардейском районе Макеевки. Убийца сознался в содеянном, сообщив, что был знаком с потерпевшими два года. Парень оказывал помощь в решении ряда юридических вопросов за вознаграждение.

- В одном из разговоров женщина сообщила, что у нее есть часы с царским гербом, которым больше 150 лет, - во время допросы рассказал задержанный. – У меня в голове сразу же созрел план, как завладеть ими. Для этого на следующий день я отправился на рынок «Восточный», чтобы купить молоток.

По словам злодея, он пришел в гости к супругам и на протяжении нескольких часов пил с ними кофе. Потом у женщины зазвонил телефон, и она сказала, что выйдет на 15 минут.

- Как только хозяйка дома скрылась за дверью, я достал молоток и нанес им несколько ударов по голове ее супруга, - сознался парень из Макеевки.

После этого он нашел шкатулку, где находились золотые часы, какие-то украшения и две тысячи рублей. А когда вернулась хозяйка дома, убил и ее.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Убийце грозит высшая мера наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/740293" frameborder="0"></iframe> Правоохранители раскрыли двойное убийство в Макеевке. Видео: МВД ДНР.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU