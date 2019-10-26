2019-10-26T14:17:18+03:00
Общество

«За мир во всем мире»: Авторы из 17 стран прислали на международный конкурс больше 100 стихотворений

Об этом сообщили в Федерации профсоюзов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«За мир во всем мире»: Авторы из 17 стран прислали на международный конкурс больше 100 стихотворений«За мир во всем мире»: Авторы из 17 стран прислали на международный конкурс больше 100 стихотворенийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Больше 100 стихотворений из 17 стран прислали молодые авторы в адрес организационного комитета Международного конкурса стихов «За мир во всем мире». Об этом сообщили в Федерации профсоюзов ЛНР.

Это работы авторов из России, ЛНР, ДНР, Италии, Франции, Чехии, Финляндии, Германии, Сербии, Словакии, Греции, Голландии, Португалии, Бразилии, Индонезии, Индии и Ирака.

- Такое большое количество желающих поучаствовать в конкурсе демонстрирует, что дружественные связи между республиками Донбасса и странами всего мира крепнут, и что никие границы не являются преградой для нашего общения и сотрудничества, - прокомментировал председатель Молодежного совета ФП ЛНР Александр Ермоленко.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 27 октября 2019 года. Информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте ФП ЛНР и группе Молодежного совета в «Вконтакте».

Подведение итогов конкурса запланировано в канун празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Молодых авторов отметят сертификатами и благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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