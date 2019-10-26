«Минск придется выполнять!» Что поразило главу МИД ДНР в высказываниях украинских политиков

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-26T13:10:15+03:00

Наталья Никонорова сделала заявление по поводу невыполнения Украиной взятых на себя обязательств

Изменить размер текста: A A

В Украине политики воспринимают Комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе как поле для авторских интерпретаций документа. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы в Минске, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Ряд высказываний украинских представителей создают впечатление, что Комплекс мер руководством Украины воспринимается не как обязательный к исполнению документ, одобренный международным сообществом в лице Совета Безопасности ООН, а как поле для своевольного прочтения и авторских интерпретаций в медиапространстве, - сообщила Наталья Юрьевна.

Главу МИД ДНР поражает, с каким упорством представители Украины пытаются отказаться даже от той части своих обязательств, которая, по сути, является уступкой Республик. Она напомнила, что, к примеру, формула Штайнмайера возникла в качестве компромиссного решения проблемы политического урегулирования конфликта.

Никонорова порекомендовала Киеву вместо попыток переиначить смысл Минских соглашений начать работу над имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

- Никакие хитрости, словесные манипуляции и призывы о помощи, адресованные третьим странам, не помогут избежать выполнения достигнутых в Минске договоренностей, - подчеркнула министр иностранных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU