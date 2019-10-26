Работающие нотариусы в Донецке – адреса и контакты

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-26T11:13:22+03:00

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Нотариусы в Донецке есть в каждом районе. Всего в городе их больше тридцати. В последнее время люди в основном обращаются в нотариусы для того, чтобы заверить документы для оформления российских паспортов. Для тех, кто жалеет время на поход в Единый регистрационный центр, для того, чтобы получить свидетельства республиканского образца на русском языке (хотя это занимает совсем немного времени) – идут в нотариусы заверять перевод с украинского языка на русский.

За свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой (за страницу) нотариусы берут 100 рублей. За свидетельствование верности копий документов и выдержек из них (за страницу) до 10 страниц - 10 рублей за страницу. За документ более 10 страниц – 300 рублей за документ.

Также нотариусы в Донецке нужны и для других целей. У каждого – своя причина обратиться к нотариусу. Адреса и контакты всех работающих нотариусов в Донецке:

1.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110

Контактные номера: (071) 338-87-58; (050) 178-18-78

2.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, пр-т Мира, д. 55

Контактные номера: (071) 318-89-73; (099) 768-62-06; (062) 338-78-22

3.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Данилевского, д. 4

Контактные номера: (071) 331-46-55; (099) 456-18-81

4.

Адрес: г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, д. 99

Контактные номера: (071) 361-66-09

5.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Набережная, д. 137 А

Контактные номера: (071) 312-16-77; (050) 634-44-32

6.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 104, кв. 23

Контактные номера: (071) 336-11-67; (050) 950-22-11

7.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пер. Орешкова, д. 16

Контактные номера: (071) 304-81-13; (062) 304-23-89; (095) 514-06-94

8.

Адрес: г. Донецк, Петровский р-н, пл. Петровского, д. 1

Контактные номера: (071) 322-98-24; (062) 313-70-44

9.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пер. Россини, д. 8

Контактные номера: (071) 321-90-57; (062) 387-57-08; (062) 345-11-68; (095) 531-87-55

10.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 192 кв. 1

Контактные номера: (071) 328-21-23; (062) 304-77-60; (050) 642-58-74

11.

Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Воровского, д. 9

Контактные номера: (071) 320-48-90; (050) 285-95-09

12.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гурова, д. 9 кв. 1

Контактные номера: (071) 305-62-32; (062) 345-05-23; (050) 348-14-37

13.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 125А

Контактные номера: (071) 323-06-25; (062) 304-43-53

14.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 6

Контактные номера: (071) 348-21-11; (066) 348-21-11

15.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Освобождения Донбасса, д. 6 кв. 68

Контактные номера: (071) 303-48-10; (066) 394-16-13; (062) 311-02-01

16.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, б-р Шевченко, д. 6

Контактные номера: (071) 367-72-78; (050) 328-13-06

17.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 55 кв. 1

Контактные номера: (071) 312-07-77

18.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Кобозева, д. 12

Контактные номера: (071) 371-49-39; (050) 299-62-77

19.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 155

Контактные номера: (071) 312-16-79; (050) 613-57-13

20.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 74

Контактные номера: (071) 319-83-39; (050) 600-93-68

21.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гринкевича, д. 7

Контактные номера: (071) 317-17-30; (062) 337-14-82; (050) 508-29-21

22.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, б-р Шахтостроителей, д. 5

Контактные номера: (071) 319-01-45; (062) 382-87-15; (050) 473-39-98

23.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, д. 29

Контактные номера: (071) 324-73-08; (050) 042-25-12

24.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Антропова, д. 27

Контактные номера: (071) 331-51-45; (071) 376-68-52

25.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Титова, д. 7

Контактные номера: (071) 303-21-82; (050) 525-92-29

26.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Панфилова, д. 21, корп. 7 (оф. 157)

Контактные номера: (071) 319-80-62; (050) 566-01-52

27.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, д. 90

Контактные номера: (071) 312-29-36; (095) 698-73-95

28.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Полоцкая, д.8 кв. 31

Контактные номера: (071) 357-04-01; (066) 585-72-75; (062) 223-39-39

29.

Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, пр-т Ленинский, д. 26

Контактные номера: (071) 321-98-38

30.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, д. 32

Контактные номера: (071) 334-98-47; (095) 405-53-98

31.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Киевский, д. 4

Контактные номера: (071) 321-94-22; (062) 386-30-71; (050) 326-62-31

32.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, д. 151

Контактные номера: (071) 320-49-80; (050) 176-89-05

33.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110, кв. 61

Контактные номера: (071) 317 82 20; (095) 515-65-59

34.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Октября, д. 25

Контактные номера: (071) 320-48-51; (062) 338-27-80

35.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т 25-летия РККА, д. 4а, кв. 1

Контактные номера: (071) 313-05-11; (095) 085-63-01; (062) 385-35-60

36.

Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Литке, д. 8

Контактные номера: (071) 316-96-37; (062) 222 41-23; (099) 054-49-95

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