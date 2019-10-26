Работающие нотариусы в Донецке – адреса и контакты
Нотариусы в Донецке есть в каждом районе. Всего в городе их больше тридцати. В последнее время люди в основном обращаются в нотариусы для того, чтобы заверить документы для оформления российских паспортов. Для тех, кто жалеет время на поход в Единый регистрационный центр, для того, чтобы получить свидетельства республиканского образца на русском языке (хотя это занимает совсем немного времени) – идут в нотариусы заверять перевод с украинского языка на русский.
За свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой (за страницу) нотариусы берут 100 рублей. За свидетельствование верности копий документов и выдержек из них (за страницу) до 10 страниц - 10 рублей за страницу. За документ более 10 страниц – 300 рублей за документ.
Также нотариусы в Донецке нужны и для других целей. У каждого – своя причина обратиться к нотариусу. Адреса и контакты всех работающих нотариусов в Донецке:
1.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110
Контактные номера: (071) 338-87-58; (050) 178-18-78
2.
Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, пр-т Мира, д. 55
Контактные номера: (071) 318-89-73; (099) 768-62-06; (062) 338-78-22
3.
Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Данилевского, д. 4
Контактные номера: (071) 331-46-55; (099) 456-18-81
4.
Адрес: г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, д. 99
Контактные номера: (071) 361-66-09
5.
Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Набережная, д. 137 А
Контактные номера: (071) 312-16-77; (050) 634-44-32
6.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 104, кв. 23
Контактные номера: (071) 336-11-67; (050) 950-22-11
7.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пер. Орешкова, д. 16
Контактные номера: (071) 304-81-13; (062) 304-23-89; (095) 514-06-94
8.
Адрес: г. Донецк, Петровский р-н, пл. Петровского, д. 1
Контактные номера: (071) 322-98-24; (062) 313-70-44
9.
Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пер. Россини, д. 8
Контактные номера: (071) 321-90-57; (062) 387-57-08; (062) 345-11-68; (095) 531-87-55
10.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 192 кв. 1
Контактные номера: (071) 328-21-23; (062) 304-77-60; (050) 642-58-74
11.
Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Воровского, д. 9
Контактные номера: (071) 320-48-90; (050) 285-95-09
12.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гурова, д. 9 кв. 1
Контактные номера: (071) 305-62-32; (062) 345-05-23; (050) 348-14-37
13.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 125А
Контактные номера: (071) 323-06-25; (062) 304-43-53
14.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 6
Контактные номера: (071) 348-21-11; (066) 348-21-11
15.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Освобождения Донбасса, д. 6 кв. 68
Контактные номера: (071) 303-48-10; (066) 394-16-13; (062) 311-02-01
16.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, б-р Шевченко, д. 6
Контактные номера: (071) 367-72-78; (050) 328-13-06
17.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 55 кв. 1
Контактные номера: (071) 312-07-77
18.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Кобозева, д. 12
Контактные номера: (071) 371-49-39; (050) 299-62-77
19.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 155
Контактные номера: (071) 312-16-79; (050) 613-57-13
20.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 74
Контактные номера: (071) 319-83-39; (050) 600-93-68
21.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гринкевича, д. 7
Контактные номера: (071) 317-17-30; (062) 337-14-82; (050) 508-29-21
22.
Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, б-р Шахтостроителей, д. 5
Контактные номера: (071) 319-01-45; (062) 382-87-15; (050) 473-39-98
23.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, д. 29
Контактные номера: (071) 324-73-08; (050) 042-25-12
24.
Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Антропова, д. 27
Контактные номера: (071) 331-51-45; (071) 376-68-52
25.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Титова, д. 7
Контактные номера: (071) 303-21-82; (050) 525-92-29
26.
Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Панфилова, д. 21, корп. 7 (оф. 157)
Контактные номера: (071) 319-80-62; (050) 566-01-52
27.
Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, д. 90
Контактные номера: (071) 312-29-36; (095) 698-73-95
28.
Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Полоцкая, д.8 кв. 31
Контактные номера: (071) 357-04-01; (066) 585-72-75; (062) 223-39-39
29.
Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, пр-т Ленинский, д. 26
Контактные номера: (071) 321-98-38
30.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, д. 32
Контактные номера: (071) 334-98-47; (095) 405-53-98
31.
Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Киевский, д. 4
Контактные номера: (071) 321-94-22; (062) 386-30-71; (050) 326-62-31
32.
Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, д. 151
Контактные номера: (071) 320-49-80; (050) 176-89-05
33.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110, кв. 61
Контактные номера: (071) 317 82 20; (095) 515-65-59
34.
Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Октября, д. 25
Контактные номера: (071) 320-48-51; (062) 338-27-80
35.
Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т 25-летия РККА, д. 4а, кв. 1
Контактные номера: (071) 313-05-11; (095) 085-63-01; (062) 385-35-60
36.
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Литке, д. 8
Контактные номера: (071) 316-96-37; (062) 222 41-23; (099) 054-49-95
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