2019-10-26T11:14:52+03:00
Происшествия

На Енакиевском металлургическом заводе произошла авария, обошлось без жертв и пострадавших

Потоки чугуна и стали успели перераспределить
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На Енакиевском металлургическом заводе произошла авария, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: ДАННа Енакиевском металлургическом заводе произошла авария, обошлось без жертв и пострадавших. Фото: ДАН
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Сегодня, 26 октября, на Енакиевском металлургическом заводе произошло частичное обрушение газохода отводящих газов конвертера. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Внешторгсеврвис».

- Утром произошло частичное обрушение газохода отводящих газов конвертера №2 филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис» «Енакиевского металлургического завода», в связи с чем работа самого конвертера временно приостановлена, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Специально созданная комиссия в составе руководства и ведущих специалистов предприятия изучают причины обрушения. Последствия происшествия устраняют ремонтные бригады ЕМЗ совместно с другими филиалами «Внешторгсервиса».

- В целом, случившееся не повлияло на функционирование предприятия, агрегаты и оборудование Енакиевского металлургического завода работают в нормальном режиме. За счет перераспределения потоков чугуна и стали, потерь в производстве нет, - прокомментировали в пресс-службе.

ЕМЗ - одно из крупнейших метпредприятий Донбасса. С 1 марта 2017 года Донецкая Народная Республика взяла его под внешнее управление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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