2019-10-26T10:30:18+03:00
Политика

Украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом информирует СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше ста снарядов и мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики в очередной раз обстреляли Донецк, Васильевку, Минеральное, Спартак, «Вольво-Центр», поселки шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова, Лозовое, Луганское, Александровку, Старомихайловку, Сигнальное (донецкое направление); Доломитное (горловское направлени); Николаевку, Петровское, Сосновское, Куликово, Коминтерново и Саханку (мариупольское направление), - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Боевики применяли артиллерию 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Как сообщала «Комсомолка», вчера вечером под градом украинских мин оказался поселок Минеральное, что в предместье города-спутника Донецка – Макеевки. Боевики не только разрушили инфраструктуру, но и ранили мирного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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