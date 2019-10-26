2019-10-26T10:17:30+03:00
Общество

День флага ДНР 2019: Жители городов и сел украсили детские площадки в цвета триколора Республики

Создатели самого красивого двора получили приз [фото]
Екатерина Сорока
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Ясли-сад «Лада» обзаведется новой детской площадкой для своих воспитанников. Фото: oddr.infoЯсли-сад «Лада» обзаведется новой детской площадкой для своих воспитанников. Фото: oddr.info
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Накануне празднования Дня государственного флага ДНР в Республике прошел небольшой творческий конкурс. Его участники должны были украсить свои дворы или детские площадки в цвета триколора Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

— Конкурс организован Общественным Движением «Донецкая Республика». В нем приняли участие жители Донецка, Горловки, Кировского, Макеевки, сел Коммунаровка и Новокатериновка. Перед конкурсантами была поставлена задача: с помощью трех цветов – черного, синего и красного – украсить дворы. Участники подошли к процессу творчески, проявив смекалку и фантазию, — говорится в сообщении.

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

Фото: oddr.info

На почту жюри пришло больше сотни фотографий украшенных дворов и площадок. Но победитель должен быть только один. В итоге приз забрал небольшой коллектив работников ясли-сада из села Коммунаровка в Старобешевском районе. Создатели самого красивого двора, по мнению жюри, получили сертификат на покупку оборудования для детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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