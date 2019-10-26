2019-10-26T09:10:55+03:00
Политика

Генпрокуратура изъяла из тайника у линии соприкосновения арсенал боеприпасов и взрывчатки

Об этом сообщили в надзорном ведомстве ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура изъяла из тайника у линии соприкосновения арсенал боеприпасов и взрывчатки. Фото: Генпрокуратура ЛНРГенпрокуратура изъяла из тайника у линии соприкосновения арсенал боеприпасов и взрывчатки. Фото: Генпрокуратура ЛНР
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Больше 1,6 тысяч патронов, гранат и полкило пластида сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР обнаружили в лесополосе в районе прифронтового поселка Калиново. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в лесополосе возле Калиново в 1,5 км от трассы "Луганск-Первомайск" выявлен замаскированный тайник, - сообщили в Генпрокуратуре.

Во время осмотра в нем обнаружено и изъято 82-миллиметровый миномет кустарного производства, восемь гранат ВОГ-25, три гранаты ВМГ-К, одна граната ВМГ-П, девять корпусов к гранатам Ф-1, РГ-42, РГД, РГН, одна мина МОН, два унифицированных запала ручной гранаты (УЗРГМ), пластид весом около 500 граммов, две тротиловые шашки, более 1,6 тысяч патронов разного калибра, 10 вышибных патронов, пять детонаторов, восемь упаковок пороха и дымовая шашка.

Прокуратура проводит дальнейшую проверку по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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