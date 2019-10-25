В Горловке родители сами соорудили детскую площадку возле дома

25 Окт. 22:04 2019-10-25T22:04:53+03:00

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Инициативу сделать детскую площадку своими силами проявила молодая семья - Лилия и Ярослав. Их маленькому ребенку негде было гулять - поблизости нет ни одного сооружения для детворы. Идею поддержали соседи.

- У кого-то был металл, кто-то дал поддоны, все по чуть-чуть что-то дали, - рассказывает Ярослав Мудрый. - Краску и саморезы сами купили, с отцом все поварили.

Теперь возле дома №61 по улице Богуна есть качеля, домики, маленькая мельница и горка. Ребятишки с азартом играют на площадке, которая огорожена от улицы красочным забором.

Эта история - хороший пример для тех родителей, которые не ждут пока им дядя или тетя из горадминистрации помогут решить проблему с площадкой для игр детей.

ИСТОЧНИК KP.RU